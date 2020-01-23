"هل يتدخل مجدي يعقوب لإنقاذ النبوي.. أشرف زكي يجيب

23 يناير 2020 - 01:44 م

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي، قائلا: "خالد النبوي بخير وبطمنكوا وهذا الكلام على مسئوليتي".



وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة "سي بي سي": "خالد توجه للقصر العيني بعد ما شعر بتعب بسيط أثناء إجراء حوار صحفي، وقام بعمل قسطرة بناء على تعليمات الطبيب".



وتابع: "الحالة مستقرة ولا يحتاج إلى تدخل جراحي، وقابلته بنفسي، نافيا ما تردد حول تدخل الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية جراحية له معقبا: "مش عارف الناس بيجيبوا الكلام ده منين".

