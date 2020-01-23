» شاهد.. قرود تهاجم منازل المواطنين في السعودية

23 يناير 2020 - 02:04 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ "قرود البابون" وهي تهاجم منازل بعض السعوديين ومزارعهم في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان.





ونقلت صحيفة "سبق" المحلية أمس الأربعاء عن أحد المتضررين قوله: "أصبحنا قلقين بعد أن هاجمت القرود منازلنا في فيفاء، وتسببت في تخريب حصاد مزارعنا، والشرب من مياهنا وتلويثها".





وأضاف مزارع آخر: "بدأت القرود بالزحف إلى مواقع عالية وأماكن مأهولة بالسكان، لم تكن تصلها في السابق، وهذا ما يدعو لتحرك الجهات المعنية والمسئولة عن مكافحتها قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها".







