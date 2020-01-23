» بالصور.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام

23 يناير 2020 - 02:36 م

في ظهور نادر، نشر رامي إمام ، فيديو من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر به برفقة ابنه "عادل رامي إمام"، حفيد الزعيم، وذلك بعد نشره فيديو لفيلم قصير من إخراجه.





