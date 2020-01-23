» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "مازيمبي"

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسى بارتيس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولى والمقر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام.
فى حراسة المرمي محمد عواد - أبو جبل
في خط الدفاع محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام
في خط الوسط طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - أسلام جابر - محمد أوناجم - شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي
في خط الهجوم مصطفى محمد.
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