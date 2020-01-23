خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.. وترامب: " مجرد خدعة"

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مجلس الشيوخ

عزل ترامب

محاكمة ترامب

خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين

شهدت أولى جلسات محاكمة ترامب، أمام مجلس الشيوخ، نشوب خلاف حاد بين النواب الجمهوريين، والديمقراطيين، فيما قال ترامب، إن عملية عزله هي مجرد "خدعة".  

يذكر أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بدأت رسميا في مجلس الشيوخ أمس الأول الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للإطاحة بالرئيس.

ودعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب "ممارسته الضغوط على أوكرانيا" للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم "عرقلة التحقيق في الفضيحة".

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء. 
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