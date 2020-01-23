بشكل مفاجئ.. وفاة كاتب أثناء تجوله في معرض الكتاب

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الكاتب محمد حسن

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الكاتب محمد حسن
الكاتب محمد حسن

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كاتب

معرض الكتاب

محمد حسن

إعلان عن قلب وحيد

توفي منذ قليل الكاتب الشاب محمد حسن، خلال زيارته لـ معرض الكتاب، حيث سقط على الأرض بشكل مفاجئ أثناء تجوله في المعرض لشراء بعض الكتب.
وجاءت الوفاة لتشكل صدمة لأصدقائه وأقاربه، حيث سارع أصدقاؤه لكتابة المنشورات لديه على حسابه الشخصي، ينعون من خلالها صديقهم الراحل، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان العزاء والإعلان عنه.

وكان محمد حسنيشارك في معرض الكتاب 2020 بمجموعة قصصية تحت عنوان: "إعلان عن قلب وحيد".



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