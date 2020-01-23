«التموين» تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان

23 يناير 2020 - 02:50 م

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويكفى احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، خاصة فى ظل اقتراب حلول شهر رمضان.

وأكد أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقًا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

وأوضح أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبجودة عالية، مشددًا على أن لجنة الشراء المركزي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية بشكل مجمع لتكون أسعارها مخفضة.