ابنة سليماني تشارك بحفل في لبنان وتلمح ضد أمريكا

نظمت الهيئات النسائية في «حزب الله» وجمعية الرابطة اللبنانية الثقافية في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتفالًا تأبيني، شاركت فيه زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت نجلة سليماني، إن مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة، متوجهة إلى الأعداء بالقول: «اقتلونا اقتلونا اقتلونا حتى تتحول سواعدنا إلى ذي الفقار البتار لنصرة الإسلام».

وأضافت خلال الاحتفالية: «إن شهداءكم وشهداءنا هم شهداء الإسلام، أنتم الثورة وبكم تحيا قلوب عوائل الشهداء».

وتابعت: «عشقكم الحسيني ودماء شهدائكم وعشقكم للثورة ونداء الموت لـ"إسرائيل" وجرأتكم وعزيمة المجاهدين جعلت عزمنا مضاعفا».

وأردفت سليماني «أتيت إليكم باسم قاسم سليماني وصوت الحق والدين، وصوت رب الكعبة»، مضيفة «أن مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة، وأعداؤنا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة، وأنتم تمنعون الأعداء من الوصول إلى أهدافهم المشؤومة».

ظهرت ابنة سليماني، للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.