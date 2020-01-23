» الزمالك يستقر على قيد ثنائي جديد بقائمته الإفريقية

23 يناير 2020 - 06:05 م

وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» على فتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ.

وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك استقر على قيد الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمي الفريق العائد من الإصابة واللاعب الصاعد أحمد عيد في القائمة بدلا من محمود عبد المنعم “كهربا”الذي تم قيده إفريقيا بداية الموسم ورحل للدوري البرتغالي ثم للأهلي، وأيمن حفني الذي رحل لمصر للمقاصة.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة بالموسم الحالي، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية الإفريقية.