حقيقة صلاة داعية سعودي على ضحايا «الهولوكوست»

23 يناير 2020 - 06:05 م

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، زعم فيه أن مجموعة من المسلمين بقيادة الداعية السعودي محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي والأمين العالم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، يؤدون الصلاة من أجل ضحايا "الهولوكوست".

ونشر "أدرعي" الفيديو عبر حسابه على "تويتر" وعلق قائلًا :« هذا هو #الإسلام الحقيقي!.. رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا #الهولوكوست اليهود في معسكر #أوشفيتز… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كلّ خير!».

وأثار الفيديو موجة جدل كبيرة، وما عزز كلام "أدرعي" هو موقف الداعية السعودي "العيسي"، وتصريحاته السابقة التي يدين فيها إنكار الهولوكوست، وهي المحرقة التي قادها النازي الماني هتلر ضد 6 مليون يهودي.

لكن خرج الإعلامي السعودي ومدير مكتب الأخبار بقناة "mbc" مالك الروقي، وأوضح حقيقة الفيديو، مؤكدًا أن وقت الصلاة حضرت فصلوا الظهر والعصر، ولم تكن من أجل ضحايا الهولوكوست.

وعلق الإعلامي السعودي، على الفيديو الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا :« حضر وقت الصلاة وصلوا الظهر و العصر ولم تكن كما قلت لذكرى الضحايا كون لايوجد في الإسلام شيء كهذا ، من الأشياء المهمة التي صرح بها الوفد أيضا بأن هذه الزيارة لاتحمل معها أي رسائل سياسية».