  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجبير

السعودية تعلن عن شرط واحد لعودة علاقاتها بإيران

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الجيش الأمريكي- أرشيفية

عاجل.. البحرية الإيرانية تعلن مقتل 60 أمريكيًا

الرئيس السيسي

«السيسي»: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما حدث

زوجان كويتيان

الكويت.. قرار النيابة بحق بطلي الفيديو المخل بالآداب

جانب من الفيديو

حقيقة صلاة داعية سعودي على ضحايا «الهولوكوست»

البرلمان الروسي

بالإجماع.. «بوتين» رئيسًا لروسيا حتى وفاته

ليلى إسكندر

فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

الراحل محمد خليفة

آخر ما قاله الكاتب المتوفى بمعرض الكتاب

خالد النبوي يركب دعامة في القلب ويحتاح لواحدة أخرى

الصفحة الأخيرة

خالد النبوي
خالد النبوي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حقيقة وفاة خالد النبوي داخل العناية المركزة

#

عميد معهد القلب السابق يصدم محبي "النبوي" بشأن مرضه

#

خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب

#

"النبوي" يفجر مفاجأة بشأن مشهد إعدام طومان باي

المستشفى

خالد النبوي

دون إجراء

غادر صباح اليوم، الفنان خالد النبوي، مستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد تلقيه العلاج.

وخرج الفنان من المستشفى في الثامنة والنصف صباح اليوم، بعدما أجرى عملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي قبل يومين.

ومن المقرر أن يمكث في منزله للراحة، بعدما تم تأجيل عملية تركيب دعامة ثانية لأن حالته مستقرة ولا تحتاج للتدخل الآن.

وتعرض الفنان خالد النبوي لوعكة صحية، ألمت به خلال الثلاثة أيام الأخيرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وأجرى عملية جراحية في القلب بعدما عانى من ضيق في النفس.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» «جاريدو» يعلن قائمة النجم الساحلى لمواجهة الأهلي
» بعد البكيني.. منة عرفة تفاجئ الجميع في معرض الكتاب
» الزمالك يستقر على قيد ثنائي جديد بقائمته الإفريقية
» «فيفا» يوجه صدمة لـ«جريشة» باستبعاد من مونديال قطر
» الاتحاد السكندري يضم نجم بيراميدز السابق
» رسميًا..«كاف» يفتح باب الأستبدال لـ4 لاعبين
» طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلكترونيا
» رسميًا.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية
» استعدادًأ للنجم.. الأهلي يبدأ إجراءات قيد «بادجي» إفريقيا
» بالصور.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "مازيمبي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح