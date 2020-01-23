خالد النبوي يركب دعامة في القلب ويحتاح لواحدة أخرى

غادر صباح اليوم، الفنان خالد النبوي، مستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد تلقيه العلاج.

وخرج الفنان من المستشفى في الثامنة والنصف صباح اليوم، بعدما أجرى عملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي قبل يومين.

ومن المقرر أن يمكث في منزله للراحة، بعدما تم تأجيل عملية تركيب دعامة ثانية لأن حالته مستقرة ولا تحتاج للتدخل الآن.

وتعرض الفنان خالد النبوي لوعكة صحية، ألمت به خلال الثلاثة أيام الأخيرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وأجرى عملية جراحية في القلب بعدما عانى من ضيق في النفس.