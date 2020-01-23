نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي

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مازيمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بالنادي وفريق مازيمبي الكونغولي والذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي ويرتدي الحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

وحضر  الاجتماع الفني من الزمالك:  نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي واحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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