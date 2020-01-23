الرئاسة: مصر أشهدت العالم على نجاحها خلال السنوات الماضية

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ما حققته مصر خلال 5 سنوات ماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، يمثل قصة نجاح بشهادة الجميع.

وأشار راضي، خلال حديثه للإذاعة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، إلى أن هذا النجاح جاء بشهادة زعماء دول العالم أجمع.

وأوضح أن "هناك العديد من المشاهد مع تعدد الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبال كبار زعماء العالم للرئيس، تعد دليلا قاطعا على قصة النجاح التي تشهدها مصر، وضلوع الرئيس السيسي فى كل ما هو شأن دولي وحرص زعماء العالم على أن يكون قاسم مشترك في الاجتماعات الدولية والإقليمية "قاطع واقعي" لما حدث داخل مصر".

ولفت راضي إلى إشادة المؤسسات الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية بتنفيذه، مؤكدة أن مصر تنفذه حرفيا وهي النجم الساطع في سماء الإصلاحات الاقتصادية، والإشادة به من قبل مؤسسات كبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية، بالبرنامج الاقتصادي، نتيجة تطبيق الجداول والبرامج للبرنامج الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية تأخذ مصر نمودجا لها في التطبيق الإصلاحي.