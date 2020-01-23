عميد معهد القلب ينشر أول صورة لـ«خالد النبوي»

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خالد النبوي

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نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أول صورة للفنان خالد النبوي عقب تعافيه من الأزمة القلبية التي ألمت به، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر "النبوي" بصحبة الطبيب الشاب محمد الشيرة، الذى يدرس بكلية التمريض ويعمل فى القصر العينى الفرنساوي، حيث عاد إلى منزله اليوم بعد تعافى قلبه بشكل مؤقت من خلال إجراء عملية دعامة دوائية ناجحة فى الشريان التاجى الخلفى للقلب.

وقال الدكتور جمال شعبان: "حمد الله على السلامة يا فنان خالد النبوى غادر مستشفى القصر التعليمى الفرنساوى إلى منزله بسلامة الله الثامنة والربع صباح اليوم وحالته مستقرة والحمد لله بعد عملية دعامة دوائية ناجحة فى الشريان التاجى الخلفي".

وأضاف فى منشور آخر: "النبوى يتعافى من وعكته الصحية وبمنزله الآن، الدعامة التانية مؤجلة Not urgent الحالة مستقرة".


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