نانسي عجرم تنشر صورة تؤكد براءة زوجها من تهمة القتل

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نانسي عجرم
نانسي عجرم

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قتل

براءة

صورة

نانسي عجرم

فادي الهاشم

عقب انتهاء أول جلسة في قضية اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل العمد، بحق شاب سوري اقتحم فيلته لسرقتها، نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، صورة تؤكد من خلال تفسيرها بأن زوجها سيحصل على البراءة.

ودون نشر تفاصيل الجلسة او قرار القاضية بحق زوجها، نشرت نانسي عجرم صورة لها وهي ترفع علامة النصر، مرتدية فستانًا أحمر وتظهر الفرحة على وجهها.

وفسر متابعون هذه الصورة بأنها دليل على أن ما حدث اليوم في جلسة محاكمة زوجها، يشير إلى أنه سيحصل على البراءة كونه قتل الشاب داخل فيلته دفاعًا عن نفسه وأسرته.

وكان قد كشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وأكد  وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب بـ18 طلقة.

وقررت القاضية عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

كما قررت سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

ووجهت في قرار إالإحالة إلى زوج نانسي عجرم تهمة القتل العند لكنها مقرونة بمادة أخرى لا تدين من قتل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو آخرين من اعتداء يهدد حياتهم على أن يكون رد الفعل مناسبًا للفعل.


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