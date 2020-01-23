رسميًا.. إنتر ميلان يستعير فيكتور موسيس

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موسيس

نجح مسئولو إنتر الإيطالي لكرة القدم في استعارة فيكتور موسيس جناح تشيلسي الإنجليزي والمنتخب النيجيري اليوم الخميس، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبذلك، يعود نجم منتخب نيجيريا للعب تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي، بعدما سبق أن تواجد معه، عندما كان المدير الفني الإيطالي يتولى مسؤولية تشيلسي.

وتوج موسيس مع كونتي بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي.

وصرح موسيس، الذي قضى النصف الأول من الموسم الحالي معارا لفريق فناربخشه التركي "إن إتاحة الفرصة للعمل مع كونتي من جديد أمر يجعلني أشعر بالسعادة حقا".

وأضاف موسيس "لقد تحدثت إليه وشرح لي بالفعل مشروع النادي. أريد أن أكون جزءا منه. سعيد لوجودي هنا حقا".

وشدد اللاعب النيجيري "سأقدم كل ما عندي من أجل مساعدة إنتر. هناك العديد من اللاعبين الأكفاء هنا. أريد أن أقدم إسهامي على أرض الملعب وأن أستمتع بأدائي. هذا هو أهم شيء".

وذكر إنتر أن عقد استعارة موسيس، الذي لم يعلن عن تفاصيله أو مدته، يتضمن بندا يسمح للنادي الإيطالي بشراء اللاعب بصورة نهائية.

يذكر أن إنتر تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا مع أشلي يونج ،34 عاما،لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 5ر1 مليون يورو.


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