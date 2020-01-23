» رد ناري من إيران على تهديد أمريكا بقتل خليفة سليماني

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قاسم

قتل خليفة سليماني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن تهديد أمريكا بقتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، يعد مؤشرا على "إرهاب حكومي موجه".

وأضاف: "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه الحكومة الأمريكية".

يأتي ذلك ردًا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، والذي هدد باغتيال إسماعيل قاآني، خليفة قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار.

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