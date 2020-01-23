بيان سعودي عاجل بشأن فيروس داخل المملكة

قال المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، اكتشاف إصابة ممرضة هندية تعمل في إحدى المستشفيات السعودية بالمرض.

وكتب المركز في تغريدة له على تويتر، الخميس، إنه لم يرصد أي حالات لفيروس nCoV2019 في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السلطات الهندية، في وقت سابق من اليوم الخميس، إصابة مواطن هندي في مستشفى جنوب السعودية بفيروس "كورونا".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيلامفيلي موراليدهاران، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه "تم فحص نحو 100 ممرض هندي، غالبيتهم من ولاية كيرالا، عاملين في مستشفى الحياة" بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، لافتا إلى أنه "تم الكشف واتضح أن جميعهم باستثناء واحد ليسوا مصابين بفيروس كورونا".

وأشار موراليدهاران إلى أن "الحالة المصابة بالفيروس تتلقى حاليا العلاج في مستشفى عسير الوطني وتتماثل للشفاء".