» تعرف على أسعار الذهب والدولار في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه، استقرارًا نسبيًّا خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 23 يناير 2019، بالبنوك المصرية.

وجاءت أسعار الدولار في مختلف البنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري

سجلت أسعار الدولار في البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، حيث يقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل السعر 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

بلغ السعر في بنك مصر 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

الذهب

أما بالنسبة للمعدن الأصفر فقد تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، بواقع جنيهين للجرام في بداية تعاملات السوق اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 684 جنيهًا للجرام مقابل 686 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وأرجع وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، هبوط سعر الذهب اليوم إلى انخفاض سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية بنحو 4 دولارات لتسجل نحو 1554 دولارًا؛ نتيجة تذبذب التعاملات في بورصة الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 684 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع إلى 583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5472 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا.