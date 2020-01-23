» شاهد.. تامر أمين يبكي على الهواء

حبس الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار دموعه على الهواء بعد التقرير الذي عرضه عن الاحتفالية عيد الشرطة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد حديث عاطف وائل طاحون، الطالب بكلية الشرطة ونجل العميد الشهيد وائل طاحون مفتش الأمن العام، كلمة خلال الاحتفالية، قائلا: "قررت الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدي، وهنفضل نحمي بلدنا دائما".

وقال نجل البطل الشهيد فى كلمة مؤثرة باحتفالية عيد الشرطة: "والدى وزوج أختى قدموا حياتهم فداءً لمصر وأصبحوا بالنسبة لى المثل والقدوة علشان كده أنا أصريت أن أكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال ولما استشهدوا يا أفندم لقيت نظرة الناس كلها فخر واعتزاز بيهم وده أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق علشان أكون امتداد للأبطال فى تحمل مسؤولية أمن مصر ..ولما دخلت الكلية أنا شفت التحدى والإصرار فى عيون كل زمايلى الطلبة لمكافحة الإرهاب وأهل الشر".

وكان العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، قد استشهد بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله.