  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

برهامي: يجوز بيع السلع أغلى من ثمنها

«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

الازهر

غضب أزهري – سلفي من «تريندات خراب البيوت»

أرشيفية

«الدكتور ومرات البواب».. الجنس الحرام ينتهي بالقتل

وزارة الصحة

لهذا الأسباب.. 3500 طبيب يستقيلون من «الصحة»

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

ليلى إسكندر

فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية

أرشيفية

استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»

أمطار على الإسكندرية

برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة

نانسي عجرم

نانسي عجرم تنشر صورة تؤكد براءة زوجها من تهمة القتل

شاهد.. تامر أمين يبكي على الهواء

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

#

تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

#

شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء

#

شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

حبس الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار دموعه على الهواء بعد التقرير الذي عرضه عن الاحتفالية عيد الشرطة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد حديث عاطف وائل طاحون، الطالب بكلية الشرطة ونجل العميد الشهيد وائل طاحون مفتش الأمن العام، كلمة خلال الاحتفالية، قائلا: "قررت الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدي، وهنفضل نحمي بلدنا دائما".

وقال نجل البطل الشهيد فى كلمة مؤثرة باحتفالية عيد الشرطة: "والدى وزوج أختى قدموا حياتهم فداءً لمصر وأصبحوا بالنسبة لى المثل والقدوة علشان كده أنا أصريت أن أكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال ولما استشهدوا يا أفندم لقيت نظرة الناس كلها فخر واعتزاز بيهم وده أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق علشان أكون امتداد للأبطال فى تحمل مسؤولية أمن مصر ..ولما دخلت الكلية أنا شفت التحدى والإصرار فى عيون كل زمايلى الطلبة لمكافحة الإرهاب وأهل الشر".

وكان العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، قد استشهد بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة العالمية»: استعدوا لمواجهة "كورونا"
» برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة
» شاهد.. تامر أمين يبكي على الهواء
» تعرف على أسعار الذهب والدولار في التعاملات المسائية
» مؤمن زكريا يهاجم إدارة الأهلي: «إنتوا فين»
» صور.. حادث بشع لبائع عصير تمزقت يده داخل العصارة
» رئيس المقاصة: خوفنا من الهبوط وراء إقالة «ميدو»
» رد ناري من إيران على تهديد أمريكا بقتل خليفة سليماني
» وصول سيارات الـ«فار» لاستاد القاهرة لتدريب الحكام
» «جاريدو» يعلن قائمة النجم الساحلى لمواجهة الأهلي
» بعد البكيني.. منة عرفة تفاجئ الجميع في معرض الكتاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح