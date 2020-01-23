«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

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أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بتحريم المشاركة في المظاهرات التي دعا إليها رجل الأعمال الهارب، محمد علي في 25 يناير.

وقال في رده على سؤال عبر موقع "أنا السلفي"، إن التظاهرات التي دعا إليها علي "محاولة لإيقاع الفوضى في البلاد -بزعم الثورة- لا يجوز المشاركة فيها؛ لما في الفوضى مِن الفساد والخراب على البلاد والعباد".

وأضاف: "والواجب المحافظة على مصالح البلاد وأهلها، وعدم تعريضها للخطر بحثًا عن مجهول، أو رغبة في التمكين لطائفةٍ وجماعةٍ فشلتْ فشلًا ذريعًا في إدارة البلاد".

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