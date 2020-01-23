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القمامة

"التنمية المحلية" تكشف الرسوم الجديدة لجمع القمامة

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"التنمية المحلية" تكشف الرسوم الجديدة لجمع القمامة

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المصريون ـ متابعات

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كشف خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، عن خطة الوزارة لجمع القمامة من العقارات والميادين والطرق، وطرق تحصيل رسوم رفع القمامة.
وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، إن برنامج منظومة النظافة يهتم بالتوعية المجتمعية على مستوى المحافظات، وأهمية الحفاظ على البيئة.
وبشأن طرق التحصيل، أكد أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي وطبيعة الوحدات السكنية سواء كانت في قرى أو مراكز أو أحياء سواء كانت شعبية أو متوسطة أو أحياء راقية.
وأشار إلى أن التنمية المحلية، ستراعي في تحصيل رسوم جمع القمامة، الفئات التي تعمل في محال الخردوات، التي يعد نشاطها مختلف عن محالات العصير وغيرها التي لها مخالفات بدرجة كثافة.

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