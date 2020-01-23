مصر الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر قراءة

23 يناير 2020 - 11:30 م

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض الكتاب بدورته الـ 51 يضم أكثر من مليون كتاب بواقع 1200 ناشر.



وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن حركة النشر قوية في مصر مع ارتفاع حركة القراءة بين الشباب.



وتابع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أنه يتواجد جيل قارئ، موضحة أنه على مدار أخر نسختين من معرض الكتاب تم بيع بعض الكتب ما بين 30 إلى 40 ألف نسخة وهو رقم كبير للغاية أن يتم بيع هذا العدد في 15 يوم وهو يعد رقم كبير على مستوى العالم.



وكشف رئيس الهيئة المصرية للكتاب أن ترتيب مصر بين الدول التي يقبل فيها الشباب على القراءة ما بين المركز الرابع إلى السادس على مستوى العالم، مما يدل على أن الأمل في جيل الشباب.



وأشار هيثم الحاج إلى أن هناك محور مهم في معرض الكتاب عن التنوير وتجديد الخطاب الديني من خلال تعاون بين بروتوكل تعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف.

