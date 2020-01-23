» داعية إسلامي: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"

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الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز
الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد حلال ولا حرام "مطلق"، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة المائدة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ? ذَ?لِكُمْ فِسْقٌ ? الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ? فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ? فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (3)".
وأوضح "عبدالمعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه في العبادات مثل الصيام وهو أفضل العبادات قربة إلى الله، إلا أن الله أحل للمسلم الإفطار إذا كان في الصيام هلاك للصائم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة البقرة: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

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