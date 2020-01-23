مصر كشفت للعالم خطورة الموقف بالأزمة الليبية

23 يناير 2020 - 10:10 م

قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر نجحت في حشد القوى السياسية العالمية لحل الأزمة الليبية وكشفت للعالم خطورة الموقف.



وأضاف أبو العينين، خلال ندوة المجلس الأوروبي تحت عنوان «ليبيا ما بعد مؤتمر برلين» لمناقشة نتائج مؤتمر برلين الخاص بالوضع في ليبيا، أن الوضع في ليبيا يحزن كل شخص وطني جراء الأحداث التي تشهدها الأراضي الليبية.



وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن القوى العالمية تهتم بالأوضاع في ليبيا بعد تأكدهم من تعرض ليبيا للظلم وهناك تدخلات خارجية تقوم بأعمال «قذرة»، على حساب الشعب الليبي، وأن ثروات الشعب الليبي عرضة للنهب، موضحا أن العالم وخصوصا بعض الدول لا مصلحة لهم سوى الخراب والدمار والإرهاب ورعايته وتسويقه وتمكينه في ليبيا، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.