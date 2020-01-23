قذاف الدم: مجلس الأمن مطالب بالحديث عن هذا الأمر الهام

23 يناير 2020 - 10:20 م

قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، إن مجلس الأمن لم يتطرق إلى الدعوة إلى عودة الليبيين مجددا إلى أراضيهم.



وأضاف خلال مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي تحت عنوان «ليبيا ما بعد مؤتمر برلين» التي عقدها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن من اجتمع في ألمانيا هم الحلف الذي أسقط النظام في ليبيا ودمرها وعليه أن يتحمل مسئوليته في إعادة ليبيا إلى استقرارها.



وتابع أحمد القذاف الدم، أن هناك ليبيون يتواجدون في دول العالم وهناك مرضى وأسر شهداء هربت مما تشهده الأراضي الليبية.



وقال أحمد القذاف الدم، إن الليبيين الأحرار هم أصحاب ليبيا وهم الأحق بتحديد مصيرهم، موضحا أن الإبعاد عن المشهد السياسي عن قصد جريمة أخرى.

