"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

23 يناير 2020 - 11:20 م

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظومة الصحة العالمية في مصر، إن مبادرة مصر للقضاء على فيروس سي كان مباردة علمية عملاقة، قائمة على المعايير الدولية، خاصة أن المبادرة استطاعت أن تصل لـ60 مليون مصر، للكشف عن المصابين بفيروس سي، أو الأمراض غير السارية.



ولفت "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن مصر نجحت في مبادرة القضاء على فيروس سي بأسلوب تم تطبيقه فقط في مصر، معقبًا: "مصر نجحت بأيدي مصرية وبتمويل مصري".

