ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

24 يناير 2020 - 12:50 ص

كشف الفنان أمير كرارة، عن أنه تواصل مع أسرة الشهيد أحمد المنسي، ومع زوجته، وأصدقائه؛ ليعلم أدق تفاصيل حياته؛ لتجسيد شخصيته في عمله الفني الجديد.



وأوضح "كرارة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الخميس: "اتفاجئت إن نص الحاجات إللي الشهيد أحمد المنسي بيعملها أنا بعملها"، مستكملًا: "أصدقاء أحمد المنسي قالولي وإحنا قاعدين معاك حاسين كأننا قاعدين مع أحمد المنسي".

