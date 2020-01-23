الخارجية الإيرانية: "اتفاق ترامب" مؤشر على الغرور

23 يناير 2020 - 10:40 م

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الخميس، اقتراح "اتفاق ترامب" الذي أفصح عنه المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني برايان هوك، بأنه مؤشر على الغرور.



وأوضح موسوي، في تغريدة على "تويتر"، أن اقتراح اتفاق ترامب، مجرد عرض لأوهامهم القديمة والمتحجرة النابعة من تكبرهم العميق المتأصل فيهم وشعورهم بالغرور.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، يعد ناقصا بالنسبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعياً لاستبداله بـ"اتفاق ترامب".

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.