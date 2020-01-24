قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك ومازيمبى

24 يناير 2020 - 09:18 ص

يستضيف نادى الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولى، فى التاسعة مساء اليوم على إستاد السلام فى إطار خامس جولات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المُقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 ، بجانب البث الأرضى لقناة تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.