تعرف علي حقيقة إغلاق معرض القاهرة للكتاب

24 يناير 2020 - 09:26 ص

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس أن الشائعات التي تم تداولها بإغلاق المعرض اليوم وبدأ عمله منذ الساعة 12 عارية تماما من الصحة,

وأضاف المعرض في بيان تداولته وسائل إعلامية أن المعرض سيبدأ عمله منذ الساعة 10 صباحا دون تأخير.

يذكر أن المعرض افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد من الوزراء، والمعرض مستمر حتى 4 فبراير المقبل ، ودولة السنغال ضيف شرف بالمعرض وشخصية المعرض هذا العام العالم جمال حمدان.