  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد بن سلمان

تقارير أمريكية تكشف مؤامرة جديدة ضد "بن سلمان"

إبليس

القبض على "إبليس" يثير ضجة بالسعودية

رمضان عبد المعز

داعية لرجال الشرطة: لولاكم ما قرأنا سورة البقرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف عن "صفقة القرن" في هذا الموعد

تامر أمين

تامر أمين يبكي على الهواء

تفاسير الكتاب المقدس للكنائس الكاثوليكية بمعرض الكتاب

لأول مرة.. تفاسير الكتاب المقدس للكنائس الكاثوليكية بمعرض الكتاب

"زى النهاردة"..إعدام سيد قطب مفكر "الإخوان"

اللحظات الأخيرة في سيد قطب قبل إعدام

الزمالك

5 سيناريوهات لتأهل الزمالك لربع نهائي أفريقيا

معرض الكتاب

تعرف علي حقيقة إغلاق معرض القاهرة للكتاب

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي:أنتم الحضن الحقيقي

5 سيناريوهات لتأهل الزمالك لربع نهائي أفريقيا

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. الزمالك يواجه زيسكو بدوري أبطال أفريقيا

#

رسالة مفاجئة من زوجة نجم الزمالك له بعد الفوز

#

قناة مفتوحة تبث نهائي أمم أفريقيا

#

غدًا.. الزمالك يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًا

افريقيا

الزمالك

بطولة

مازيمبي

تاهل

يحل فريق مازيمبي الكونغولى ضيف ثقيلا على نادى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام فى إطار خامس جولات دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر الفريق الكونغولي المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويمتلك الزمالك حظوظا كبيرة في التأهل إلى الدور ربع النهائي إلا أنه أيضا يوجد سيناريوهات قد تطيح به خارج البطولة.

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

السيناريو الأول: فوز الزمالك على مازيمبي سيتأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

السيناريو الثاني: تعادل كل فرق المجموعة حيث سيصبح الزمالك 8 نقاط بينما كل من زيسكو وأول أغسطس 3 نقاط فقط.

السيناريو الثالث: تعادل الزمالك مع فوز زيسكو أو أول أغسطس

وفي حالة تعادل الزمالك وفوز أحد الفريقين في المباراة التي تجمع بين زيسكو وأول أغسطس، سيكون الفريق الفائز في جعبته خمس نقاط، وبذلك يتحتم على الفارس الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة سواء الفوز أو التعادل لضمان التأهل. 

السيناريو الرابع: خسارة الزمالك من مازيمبي، وتعادل زيسكو وأول أغسطس حيث سيكون رصيد كل من زيسكو وأول أغسطس 3 نقاط بينما الأبيض 7 فلن يستطيع أحدهما الوصول إليه.

السيناريو الخامس: خروج الزمالك، بعد الخسارة أو التعادل في لقاء اليوم مع فوز أول أغسطس على زيسكو، وفي الجولة الأخيرة يتمكن أول أغسطس من الفوز على الفارس الأبيض بنتيجة أكبر من هدفين، وهو ما يقصي الزمالك من البطولة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار تذاكر "السوبر" بين الأهلى والزمالك بالإمارات
» «كورونا» تلغى الملاكمة بالصين
» 25 لاعبا بقائمة «زعيم الثغر» استعدادًا للأسماعيلى
» الوزراء: غدا إجازة رسمية
» الصين.. تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"
» حول قرب نشر تفاصيلها.. "حماس" تتوعد بإفشال "صفقة القرن"
» الولايات المتحدة توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"
» فيرمينيو يقود ليفربول لفوز مثير على وولفرهامبتون
» ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟
» داعية إسلامي: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"
» استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح