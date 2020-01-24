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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

الحياة السياسية

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علي محمود

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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة؛ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.
 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.
رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة. 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

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