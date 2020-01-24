تامر أمين يبكي على الهواء

24 يناير 2020 - 09:46 ص

بكى الإعلامي تامر أمين تأثرا بكلمة طالب الشرطة عاطف طاحون والد الشهيد عقيد وائل طاحون أمام الرئيس السيسى أمس باحتفال عيد الشرطة.



وعلق "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار":على كلمة عاطف طاحون خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قائلا: "هو فيه كدا،وفيه تضحية كدا؟".



وأضاف أمين قائلا ،: "لو حد وضع نفسه مكان الزوجة اللي زوجها العقيد استشهد، وزوج بنتها الضابط استشهد ، ولديها ولد وحيد أدخلته بيدها كلية الشرطة، حد عنده التضحية دي؟ والمباديء دي؟ دا إحنا ولا حاجة قصاد دا ".



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