لأول مرة.. تفاسير الكتاب المقدس للكنائس الكاثوليكية بمعرض الكتاب

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الكنيسة الإنجيلية

معرض الكتاب

الكاثوليكية

دار الثقافة

لأول مرة،  تشارك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة الكنيسة الإنجيلية من خلال إصدرات دار الثقافة.

وتختص بطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر معرض الكتاب،  ضمن فعاليات دورته الـ51، بجناح (A 38 )  في صالة 3 ، حيث تشارك الكنيسة بسلسلة لوجوس، بالإضافة إلى إصدارات دار القديس بطرس وإصدارات المكتبة البوليسية وإصدارات دار المشرق.

كما  تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في المعرض بجناح C46 .

من جانبه علق القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر  قائلا : " إننا نسعى من خلال دار الثقافة لتعزيز دور الثقافة والوعي في الكنيسة والمجتمع".

وأضاف أننا  نهدف إلى غرس قيم إيجابية كالعيش المشترك والتعددية وقبول الآخ.

 وأشار القس أندريه زكي إلى أن  معرض الكتاب يعد مناسبة مهمة في تشكيل الوعي المصري، مع تنوع المعروض.

وتقوم الدار بجناحها بعرض مجموعة متميزة من أحدث إصداراتها في مختلف المجالات،  كالأسرة والطفل، والنفسي والاجتماعي، وكتب المشورة، واللاهوت وتفاسير الكتاب المقدس، والعقيدة، والتاريخ.

بينما تشارك دار الثقافة بكتاب "نظرة عامة على تاريخ المسيحية"، و"مراهق خارج السيطرة"، و"العقائد الإنجيلية من أفواه المصلحين"، و"أبطال التنوير في أيام مظلمة"، و"القائد في عصر التحولات"، و"مقدمات علم اللاهوت"، و"مريم أم مرثا"، و"فصلوا أنتم هكذا"، و"أسماء الله في الكتاب المقدس"، وغيرها من الكتب والإصدرات.

يذكر أن دار الثقافة تعد إحدى أقدم دور النشر المسيحية في مصر، والتي تأسست عام 1950 على يد الراحل القس صموئيل حبيب.

كما أنها أصدرت عددا  من الإصدارات المهمة والمؤثرة التي تصل إلى حوالي 450 إصدارا.


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