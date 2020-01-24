» صادم.. لبنانية تحطم رأس زوجها بمساعدة عشيقها

24 يناير 2020 - 11:45 ص

تمكن أمن لبنان من كشف ستار جريمة قتل الشاب السوري عبد الرحمن العكاري الذي قيل إن قتله تم رجماً بالحجارة.

البيان الأمني قال إنه عثر على جثة الشاب داخل منزله بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري ، مقتولاً بضربة على الرأس، وعُثر على حجر كبير الحجم بالقرب منها.

ومع بدء التحريات، دارت الشبهات حول زوجه الشاب والتى تحمل الجنسية اللبانية، وتم توقيفها على الفور وهى من مواليد 1991.

وبالتحقيق معها، أنكرت في بادئ الأمر أية علاقة لها بمقتل زوجها، ونتيجة التوسع بالتحقيق معها تبين ارتباطها بعلاقات غرامية مع أحد الأشخاص، ووجود شبهات قوية حول تورط عشيقها "م. ن" (مواليد 1981، فلسطيني) في ارتكاب الجريمة.

وألقي القبض في الثامن عشر من الشهر الجاري على عشيقها في طرابلس، وضُبط بحوزته كميّة من المخدرات، وسكين (ست طقّات).