مسئول :لدينا أفضل شبكة صرف صحي في العالم

24 يناير 2020 - 11:53 ص

أشاد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بشبكة الصرف الصحي في القاهرة، قائلا :" لدينا أفضل شبكات الصرف على مستوى العالم، حيث يوجد بها مجموعة خطوط رئيسية وفرعية، وكل محطة معالجة تخدم مساحة من القاهرة".



وأضاف"حسن"، خلال حواره ببرنامج "حال بلدنا" المذاع عبر إذاعة "راديو 9090"، بأن أنفاق تصريف المياه في محافظة القاهرة، يصل قطرها إلى 5 أمتار، وكثير من دول العالم، لا تمتلك خطوط تصريف بهذا الحجم، وأنه يتم رفع نحو 4.2 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه.



وتابع :" نملك خطط لمواجهة الزيادة السكانية في القاهرة، حتى 2050، موضحا أن حدود محافظة القاهرة تنتهي شمالا بمنطقة المرج، وشرقا بمدينة نصر، وجنوبا حتى التبين".

