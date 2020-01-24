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سر وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب عقب توقيع قصته

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محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة

إيمان هاني

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وفاة

شريف عامر

ام بى سى مصر

إيناس عبد الدايم

معرض الكتاب

كشف الإعلامي شريف عامر ، عن سر وفاة كاتب شاب يُدعى "محمد حسن خليفة" في العشرينيات من عمره في معرض القاهرة للكتاب، قائلا :" إنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة عقب توقيع مجموعته القصصية الأولى".

 وأضاف خلال برنامجه "يحدث في مصر"المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، الشاب تنبأ بوفاته على صفحته بـ"الفيس بوك" أمس الأربعاء من خلال اقتباس جزء له علاقة بالوفاة والحياة من قصته "إعلان عن قلب وحيد".

 وقدم "عامر" التعازي النبيلة لأسرته وقرائه، مؤكدا أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أعلنت عن حفل تأبين للشاب في معرض الكتاب يوم 4 فبراير المقبل في قاعة ملتقى الإبداع ببلازا 2، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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