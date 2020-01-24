أحمد موسي: "الجوكر" شفرة لتنفيذ خطة الإخوان

24 يناير 2020 - 12:22 م

أكد الإعلامي أحمد موسي أن الفيلم الأمريكي "الجوكر" إخواني لأنه ينتهج فكر الإخوان، قائلا في برنامجه "علي مسئوليتي" علي قناة"صدي البلد":" لما حد يقولك شفت فيلم الجوكر بلغ عنه لأنه إخواني لأن مشاهد الفيلم جزء من خطة الإخوان بتنفيذ الأعمال التخريبية".

وأضاف أنه يتم تدريب عناصر الإخوان علي اللياقة البدنية ورمي الحجارة وقطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم ، وأن عناصر الإخوان تقوم برصد قوات الأمن وأماكن تمركزها في الميادين والشوارع".

يذكر أن فيلم الجوكر، هو فيلم إثارة نفسية أمريكية أنتج 2019 من إخراج تود فيليبس ويقوم ببطولته الفنان خواكين فينيكس.