  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد حسن خليفة

سر وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب عقب توقيع قصته

نتنياهو" و"بنس

تسريب لحديث سري بين"نتنياهو" و"بنس" عن "ترامب"

الاعلامي احمد موسي و "الجوكر"

أحمد موسي: "الجوكر" شفرة لتنفيذ خطة الإخوان

نتنياهو

بعد الإعلان عن "صفقة القرن".. نتنياهو : لن أفوّت هذه الفرصة

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة تقلب الموازين.. مكالمة تكشف علاقة زوج نانسي عجرم بالقتيل

المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة

مسئول :لدينا أفضل شبكة صرف صحي في العالم

الاحتلال الاسرائيلى يجدد اقتحامه للمسجد الاقصى

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" وتحاصر المصلين

أوباما وترامب

شاهد.. أوباما يتجسس على ترامب بهذه الطريقة

الكاهن "نسي أمون"

معجزة.. مومياء مصرية تنطق بعد 3 آلاف عام

الافتاء

أتمنى الموت لزوجى.. والإفتاء: اطلقي منه

عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني

عرب وعالم

الكويت تستدعي السفير الايراني
الكويت تستدعي السفير الايراني

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

#

خارجية العراق تستدعي سفير إيران بسبب الهجوم الصاروخي

#

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

#

لقاء عاجل للملك سلمان مع السفير المصري بالسعودية لهذا السبب

الكويت

الحرس الثوري

السفير الإيراني

استدعت  الكويت، منذ قليل، السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثورى، بحسب "اكسترا نيوز".

وقد احتوت  الكويت أزمة سياسية  فى ديسمبر من العام الماضى مع إيران التي احتجت على استضافتها مؤتمرًا لحركة أحوازية واستقبال رئيس البرلمان أحد قادة الحركة  وشددت الكويت على احترام سيادة الدول.

وكانت الكويت قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران في 2016، إثر تدهور شهدته علاقات البلدين عقب إلقاء الكويت القبض على  "خلية العبدلي "  عام 2015 ، كانت الخلية وقتها تخزن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق. وأُعلن حينها ضبط 19 طنًا من الذخيرة، فضلًا عن 144 كجم .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40
» عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني
» توقيع الاتفاق النهائي للسلام في السودان
» اليوم حفل ختام مسابقة توب موديلز 2019 بالغردقة
» حوريات الجراد تنتشر في البحر الأحمر
» وزير النقل يوجه بتنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق الداخلية
» صادم.. لبنانية تحطم رأس زوجها بمساعدة عشيقها
» المجلس الأوروبي يوقع على اتفاقية بريكست
» 6 نصائح للجالية المصرية بالصين لتفادى "كورونا"
» مظاهرات حاشدة في بغداد لخروج القوات الأمريكية من البلاد
» أمطار تصل إلى ثلوج.. خبر صادم من الأرصاد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح