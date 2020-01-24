» عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني

استدعت الكويت، منذ قليل، السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثورى، بحسب "اكسترا نيوز".

وقد احتوت الكويت أزمة سياسية فى ديسمبر من العام الماضى مع إيران التي احتجت على استضافتها مؤتمرًا لحركة أحوازية واستقبال رئيس البرلمان أحد قادة الحركة وشددت الكويت على احترام سيادة الدول.

وكانت الكويت قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران في 2016، إثر تدهور شهدته علاقات البلدين عقب إلقاء الكويت القبض على "خلية العبدلي " عام 2015 ، كانت الخلية وقتها تخزن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق. وأُعلن حينها ضبط 19 طنًا من الذخيرة، فضلًا عن 144 كجم .