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حرائق استراليا تسبب ارتفاع تاريخي لثاني أكسيد الكربون

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حرائق استراليا

الدويني فولي

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حرائق استراليا

ارتفاع تاريخي

ثاني أكسيد الكربون

 أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ، اليوم ، أن حرائق الغابات في إستراليا ساهمت في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ بدء تسجيلها قبل أكثر من 60 عاما.

وبالرغم من أن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية المسئولة عن الجانب الأكبر من زيادة مستوي ثاني أكسيد الكربون إلا أن حرائق الغابات  أدت إلي تفاقم المشكلة بشدة مما يؤثر علي النظام المناخي العالمي.

وأضاف مكتب الأرصاد في بيان نشرته"سكاي نيوز" أن التوقعات الخاصة بتركيز  ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تشير إلي أن عام 2020 سيشهد أحد أكبر الزيادات السنوية منذ بدء القياسات في مونا لوا في هاواي 1958.


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