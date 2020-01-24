أول تعليق من الرئيس العراقي على المظاهرات ضد القوات الأمريكية

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه على "تويتر" أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح، في تغريدته إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانه".

وشهد العراق، اليوم مظاهرات حاشدة، وذلك تنديدا للوجود الأمريكي بالبلاد، حيث تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.