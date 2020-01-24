تسريب لحديث سري بين"نتنياهو" و"بنس" عن "ترامب"

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نتنياهو" و"بنس

متابعات- أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

مايك بنس

بنيامين نتنياهو

 تحدث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة سرية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية انطلاق محاكمته التي ترمي إلي عزله، قائلا:" ترامب لا يمكن إيقافه مثل شخص آخر أعرفه مشيرا إلي نتنياهو".

وجاء تسريب الحديث من خلال "الميكروفون الساخن" وهو ميكروفون يضخم صوت الكلمات التي يفترض أن تكون خاصة، وقام بنشرها كورنبلوه لنيوزويك مراسل موقع" جويش إنسايدر" الإخباري المقطع علي صفحته علي"تويتر".

وأضاف في تغريدته" أن هذا المقطع جاء من البث المباشر للمنتدي العالمي للهولوكوست، وأنه تم التقاطه سرا، أثناء وصول القادة لحضور هذا الحدث.


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