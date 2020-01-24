» تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40

أكد بعض الأطباء أن هناك بعض الأسباب الرئيسية تؤدي لفقدان النظر والإصابة بالعمى بعد سن الـ 40، فهي تعد من علامات الشيخوخة، لذا يجب الانتباه جيدًا .

أهم الأسباب لفقد البصر بعد الـ 40 :

الضمور البقعي، ويحدث هذا بسبب التغييرات في البقعة وهي جزء من العين مسئول عن جعل الرؤية واضحة وقوية.

الجلوكوما وتحدث الاصابة بها بسبب ارتفاع ضغط السائل داخل العين.

إعتام عدسة العين ويحدث بسبب انسداد العدسة داخل العين.

اعتلال الشبكية السكري، يحدث عند مرضى السكري عندما تؤدي مستويات السكر في الدم العالية إلى تلف الأوعية الدموية في العينين.