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الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

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الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد
الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

عبد القادر وحيد

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الشرطة

الشعب

25 يناير

الزمر

قال عبود الزمر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن 25 يناير يعتبر يوما مجيدا في تاريخ الشرطة والشعب معا.

وأضاف الزمر : " أرى أن يوم الخامس والعشرين من يناير يحمل مناسبتين تاريخيتين لا تلغى إحداهما الأخرى، فالأولى موقف بطولى للشرطة المصرية فى مواجهة الغزو الأجنبى استحق كل التقدير، والثانية وقفة شعب ثائر ضرب المثل الأروع ضد استبداد الحكام،  فكلتاهما سطرتا صفحات فى ذاكرة التاريخ لا تنسي، ولا تمحى.

وأوضح أيضا أن أجمل احتفال يعيد ثورة الخامس والعشرين من يناير هو أن تعود لنا روح يناير، فنرى السجون خاوية، والقلوب صافية، والوجوه باسمة، والأمن مستتب، والحرية ترفرف، والشرطة في خدمة الشعب، والجيش في موقع الدفاع عن الوطن .


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