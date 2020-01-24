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احذر القلق والإجهاد يفقدك شعرك ويصيبك بهذا الأمر

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سقوط الشعر
سقوط الشعر

متابعات- أمينة عبد العال

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الإجهاد

الشعر

القلق

 تحاول جميع الفتيات الحصول علي شعر صحي وناعم ويبحثون وراء المنتجات المتنوعة للحصول علي هذه النتيجة، إلا أن أهم وسيلة للعلاج هي الوقاية.

ويعتبر القلق والإجهاد من أهم أعداء الشعر، حيث أشارت دراسة حديثة إلي أنهم يطلقون هرمونات تلحق ضررا بالخلايا الجذعية الصباغية التي تعطي للشعر لونه مما يفقد المرأة لون شعرها بشكل سريع ومبكر لأن تغيير مستويات الهرمونات قد يشوه وظيفة الخلايا الجذعية التي تلون الجلد والشعر بصبغة الميلانين، كما أنه يصيبه بالتلف.

وتعمل هرمونات نوريبنيفرين علي محاربة الإجهاد التي تعمل علي الإضرار بالخلايا الجذعية الصبغية التي تمر بعملية تسمي الانتشار والتمايز والتي يتغير دورها وتنتقل إلي أجزاء أخري من الجسم تاركة بصيلات الشعر دون تغذية حسبما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.


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