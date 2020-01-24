» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها

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الكويت

الشرطة الكويتية

فتاة بريطانية

ألقت الشرطة الكويتية القبض علي حارس عقار بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي عليها أثناء غياب زوجها، وجاري التحقيق معه حاليا.

و قالت الفتاة البريطانية في تحقيقات الشرطة أنها سمعت طرق علي باب شقتها أثناء غياب زوجها ففتحت الباب لتجد حارس العقار يطلب منها تغيير مكان سيارتها مدعيا أنها قامت بركنها في غير المكان المخصص.

و أضافت أنها بينما كانت ترد عليه اقترب منها وحاول الاعتداء عليها إلا أنه دفعته و أخذت تصرخ حتى خاف المجرم أن يفتضح أمره ولاذ بالفرار، مما اضطرها إلي اللجوء إلي الشرطة .


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