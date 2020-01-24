"كله مكتوب في دفتر أخطاء وزيرة الصحة"

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علي عبد العال

الحدث اليوم

علاء عابد

هالة زايد

مستشفى الصف

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بسبب واقعة وفاة سيدة نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى الصف.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "كارت أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه بعد تحركه شكلت وزارة الصحة لجنة وذهبت لمستشفى الصف، معقبا:"وكل فترة نجد حالات وفيات بسبب الإهمال الطبي في العديد من المستشفيات".

وتابع: "أرواح الناس غالية علينا أوي،و السيدة التي توفت نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى الصف حقها سيعود، نتنظر نتيجة تحقيقات النيابة العامة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين بهذه الواقعة والموضوع لن يمر مرور الكرام ،وكله مكتوب في دفتر أخطاء وإهمال وزيرة الصحة".

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