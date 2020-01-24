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تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا

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تونس تستقبل أيتام داعش
تونس تستقبل أيتام داعش

متابعات- أمينة عبد العال

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داعش

ليبيا

تونس

صرح توفيق القاسم القنصل التونسي العام في مدينة مصراتة الليبية بأنه قريبا سيتم  ترحيل العشرات  لأطفال منن أبناء مسلحين تونسيين قاتلوا في صفوف "داعش" ولقوا مصرعهم في ليبيا منذ سنوات.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت عن وصول 6 من أبناء "داعش" التونسيين  وتتراوح أعمارهم ما بين 3 و 12 عاما، وقد تكفل بهم الهلال الأحمر الليبي مع عشرات الأطفال من الجنسيات الأخري، إلي مطار تونس قرطاج الدولي علي متن طائرة قادمة من مصراتة غربي ليبيا.

وأضاف القنصل التونسي  في تصريحات صحفية لموقع" موازييك" التونسي أنه عما قريب سيتم ترحيل بقية الأطفال التونسيين وهم قرابة 54 طفل إلي جانب أمهاتهم عقب التحقق من أوضاعهم القانونية.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعد طالب بضرورة الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الإحاطة النفسية لهؤلاء الأطفال والاهتمام بهم


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