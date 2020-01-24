مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

24 يناير 2020 - 04:03 م

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، نقلًا عن مصادر مقربة من النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، أن الأخير يقترب من اللعب في الدوري الإسباني العام المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن "مو" يمتلك عدة عروض من قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي .

وكشفت الصحيفة الرياضية الشهيرة، أن جناح "الريدز" الطائر يرغب في الانضمام للنادي الملكي، من أجل اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت إلى إشادة رئيس ريال مدريد "فلورنتينو بيريز" بـ"صلاح" خلال الفترة الماضية.

كما لفتت إلى أن "صلاح" عرضا من باريس سان جيرمان.

وبشأن نادي برشلونة، قالت إن النادي الكتاولني ينتظر بيع ثنائي الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو للدخول في سباق التعاقد مع النجم المصري .